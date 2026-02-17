Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwertransport unter Polizeibegleitung sicher durchgeführt

Minden (ots)

(SN) Ein nicht alltägliches Einsatzgeschehen zu bewältigen hatte am Montagabend der Verkehrsdienst der hiesigen Kreispolizeibehörde bei der Begleitung eines Großraum- und Schwertransports im Mindener Stadtgebiet. Transportiert wurde ein Stromtransformator mit einem Eigengewicht von 185 Tonnen. Die Strecke führte vom Bahnhof Minden über eine rund 2,4 Kilometer lange Fahrtroute bis zum Umspannwerk Minden an der Meißener Dorfstraße.

Nach Überprüfung der Ladungssicherung sowie der Zulässigkeit der eingesetzten Fahrzeuge konnte der Transport plangemäß gegen 20.00 Uhr trotz einsetzenden Schneeregens beginnen.

Als herausfordernd erwies sich neben dem Gesamtgewicht von insgesamt 315.000 Kilogramm für die Einsatzkräfte auch die Ladungshöhe von 5,80 Metern. Aufgrund dieser mussten über der Straße querhängende Ampelmasten umfahren werden. Dennoch kam es beim Abbiegen von der Bahn- auf die Viktoriastraße zu einem Kontakt mit der genannten Ampelanlage, sodass der über 43 Meter lange und 3,30 Meter breite Schwertransport umgesetzt werden musste. Dies machte eine zeitweise Sperrung sowie Um- und Ableitungen des Verkehrs auf der Viktoriastraße erforderlich, sodass ein leichter Zeitverlust entstand.

Schließlich erreichte der Transport gegen 20.55 Uhr sein Ziel und konnte aus polizeilicher Sicht erfolgreich beendet werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell