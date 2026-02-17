Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalismus: Auto stark beschädigt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Nammen einen Pkw rundherum beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dabei zertrümmerten die Vandalen im Tannenkamp nicht nur mehrere Scheiben eines blauen Mazda 6, sondern entwendeten einen Außenspiegel und demolierten die A- und B-Säule der Fahrerseite mit roher Gewalt. Das Auto hatte am Sonntagabend gegen 20 Uhr noch unversehrt auf einem Grundstück vor einer Garage geparkt gestanden. Am Montagmorgen bemerkte der Fahrzeughalter schließlich gegen 9 Uhr die Schäden.

Wem die Täter im genannten Zeitraum zwischen den Einmündungen Zur Untken / Neue Straße aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

