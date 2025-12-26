Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Haselünne (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lähdener Straße in Haselünne.

Ein 48-jähriger Mann befuhr mit einem Mitsubishi die Lähdener Straße aus Richtung Lähden kommend in Richtung Haselünne. Dabei kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Fahrzeugführer auf die beginnende Leitplanke auf und verunfallte anschließend im rechtsseitigen Hangbewuchs. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell