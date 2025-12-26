Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Raffineriestraße in Lingen. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Raffineriestraße aus Richtung Waldstraße kommend in Fahrtrichtung Biene. Im Bereich einer Kanalbrücke kam sie aus bislang nicht näher bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Brücke zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen un der Führerschein der Frau sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell