Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schmuck gestohlen

Meppen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 24. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Dezember 2025, 00:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Langen Straße in Meppen. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung im Erdgeschoss. Aus der Wohnung wurde Goldschmuck entwendet. Die gesamte Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell