Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Brand auf Terrasse griff auf Wohnung über

Osterwald (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in der Wohnung des Dorfgemeindehauses in der Hauptstraße in Osterwald. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand auf der Terrasse ein Feuer. Die Terrasse wurde dabei vollständig zerstört. In der Folge griff der Brand auf die angrenzende Wohnung über. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer und versuchte zunächst, dieses eigenständig zu löschen. Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Brandes war dies jedoch nicht erfolgreich, sodass sie sich gemeinsam mit ihrem Hund in Sicherheit brachte. Die Bewohnerin erlitt einen Schock sowie eine leichte Verbrennung an der Hand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 bis 200.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Veldhausen, Neuenhaus und Georgsdorf mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen.

