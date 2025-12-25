Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 24. Dezember 2025, 14:30 Uhr, bis Donnerstag, 25. Dezember 2025, 01:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Diepenbrockstraße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem er ein Fenster beschädigte. Anschließend durchsuchte der Täter sämtliche Räume, Schränke und Kommoden. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

