PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 24. Dezember 2025, 14:30 Uhr, bis Donnerstag, 25. Dezember 2025, 01:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Diepenbrockstraße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem er ein Fenster beschädigte. Anschließend durchsuchte der Täter sämtliche Räume, Schränke und Kommoden. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 08:16

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Gebäude öffneten sie einen Tresor gewaltsam und durchwühlten anschließend die Wohnung. Nach der Tat entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:15

    POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Neuenhaus (ots) - In der Zeit von Montag, 22. Dezember 2025, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Dezember 2025, 12:54 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Leipziger Straße in Neuenhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks, vermutlich indem sie einen Holzzaun überkletterten. Anschließend schlugen sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Glastür ein und ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:14

    POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Wohnhaus

    Neuenhaus (ots) - In der Zeit von Dienstag, 23. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Dezember 2025, 08:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße in Neuenhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten und das Fenster öffneten. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer augenscheinlich nach Wertsachen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren