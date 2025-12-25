Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schüttorf - Nissan beschädigt
Schüttorf (ots)
Am Montag, 22. Dezember 2025, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Vechtecenters an der Graf-Egbert-Straße in 48465 Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dort abgestellten Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.
