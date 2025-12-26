Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vorgartenstraße in Lingen. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi die Vorgartenstraße aus Richtung Schepsdorf kommend in Richtung Wachendorf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, touchierte einen Baum und kollidierte anschließend mit zwei weiteren Bäumen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 19-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

