PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vorgartenstraße in Lingen. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi die Vorgartenstraße aus Richtung Schepsdorf kommend in Richtung Wachendorf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, touchierte einen Baum und kollidierte anschließend mit zwei weiteren Bäumen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 19-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 07:57

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Raffineriestraße in Lingen. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Raffineriestraße aus Richtung Waldstraße kommend in Fahrtrichtung Biene. Im Bereich einer Kanalbrücke kam sie aus bislang nicht näher bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:57

    POL-EL: Osterwald - Brand auf Terrasse griff auf Wohnung über

    Osterwald (ots) - Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in der Wohnung des Dorfgemeindehauses in der Hauptstraße in Osterwald. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand auf der Terrasse ein Feuer. Die Terrasse wurde dabei vollständig zerstört. In der Folge griff der Brand auf die angrenzende Wohnung über. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer und versuchte zunächst, dieses eigenständig zu ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:17

    POL-EL: Schüttorf - Nissan beschädigt

    Schüttorf (ots) - Am Montag, 22. Dezember 2025, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Vechtecenters an der Graf-Egbert-Straße in 48465 Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dort abgestellten Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren