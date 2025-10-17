Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgift-Dealer nach größerem Drogenfund in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen umfangreichen Drogenhandel im Raum Reutlingen haben die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach mehrmonatigen Ermittlungen aufgedeckt.

Bereits am 11.09.2025 wurde dabei die Wohnung eines 55-Jährigen durchsucht. Diesem wird gewerbsmäßiger, unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der Tatverdächtige konnte zunächst nicht angetroffen werden. Nachdem die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen ihn in der Folge einen Haftbefehl beantragt hatte, stellte sich der Mann am 09.10.2025 den Strafverfolgungsbehörden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den polizeilichen Maßnahmen waren intensive Ermittlungen vorausgegangen, infolgedessen der mutmaßliche Dealer identifiziert werden konnte. Dieser soll nach derzeitigen Erkenntnissen mit Kokain, aber auch mit Marihuana und Haschisch gehandelt haben. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten, der am 11.09.2025 von Einsatzkräften der Kriminalpolizeidirektion im Bereich Reutlingen vollstreckt wurde. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler ein Kilogramm Kokain, über acht Kilogramm Marihuana, knapp 200 Gramm Haschisch, waffenähnliche Gegenstände sowie Bargeld in vierstelliger Summe auffinden und beschlagnahmen.

Der 55 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde bereits am 09.10.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Tatbeteiligten, dauern an. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell