Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeuge und ein Container auf Firmengelände angegangen

Espelkamp (ots)

(FW) Ein Firmengelände in der Straße "Im Schanzen" wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen von Dieben heimgesucht.

Demnach schlugen Täter bei dem Tiefbauunternehmen im Zeitraum vom Montag, 16:30 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr zu. Ersten Erkenntnissen zu Folge haben die Unbekannten drei Fahrzeuge aufgebrochen und aus diesen hochwertiges Werkzeug entwendet. Zusätzlich wurde ein Container angegangen, aus welchem ebenfalls Arbeitsmaterialen entwendet wurden. Nach ersten Schätzungen soll ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich entstanden sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der 0571 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell