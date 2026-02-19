POL-MI: Autofahrer kracht gegen Straßenbaum
Bad Oeynhausen (ots)
(SN) Offenbar unversehrt überstand in Wulferdingsen ein 55 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall mit seinem PKW.
Den Erkenntnissen nach hatte der VW-Fahrer gegen 16.45 Uhr den Wallücker Weg in Richtung Heuental befahren, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf eine rechtsseitige Einengungsinsel geriet und dort eine sogenannte Schraffenbake überfuhr. Anschließend krachte der VW Transporter gegen einen sich dort befindenden Straßenbaum.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine mutmaßliche Alkoholisierung des Autofahrers fest. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Der frontseitig stark beschädigte VW wurde abgeschleppt.
