Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstähle beschäftigen Polizei

Porta Westfalica (ots)

(FW) In Porta ereigneten sich in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle. In Neesen entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem Pkw, in Holzhausen verschwand eine Baumaschine.

Demnach kam es am Haydnweg in Neesen in der Nacht vom 17.02. gegen 16:30 Uhr zum 18.02. um 08:20 Uhr zu dem Aufbruch einer Werkzeugbox. Diese war auf der Ladefläche eines weißen Opels montiert. Hier wurde diverses Arbeitsmaterial im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen dem 13. und 18.02. in der Vlothoer Straße in Holzhausen. Hier wurde eine Rüttelplatte von einem Baustellengelände geklaut.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, welche sich telefonisch unter 0571 88660 melden können.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

