Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Folgenreicher Wutausbruch

Gera (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr meldeten sich Mieter eines Wohnhauses in der Geraer Innenstadt bei der Rettungsleitestelle und teilten mit, dass aus einer Wohnung Wasser strömt. Neben den Kameraden der Feuerwehr begaben sich auch Beamte des Inspektionsdienstes Gera zum Einsatzort. Die Ursache für das ausströmende Wasser konnte schnell festgestellt werden. Ein 27-jähriger Mieter schlug in einem Wutanfall gegen die Abdeckung des Wartungsschachtes in seinem Badezimmer. Hierbei ging neben der Fliese auch die dahinter verlaufende Wasserleitung zu Bruch. Es wurden 4 Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell