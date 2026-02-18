LPI-G: (ABG) Autofahrer unter Drogeneinfluss (0042066/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 17.02.2026 gegen 02:35 Uhr wurde in der Fabrikstraße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR)
