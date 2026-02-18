PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Autofahrer unter Drogeneinfluss (0042066/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 17.02.2026 gegen 02:35 Uhr wurde in der Fabrikstraße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

