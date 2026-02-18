LPI-G: (ABG) Dekorationsgegenstand von Gärtnereigelände entwendet (004150/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. In der Zeit vom 16.02.2026, 18:00 Uhr bis 17.02.2026, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück einer Gärtnerei im Kosmaer Weg einen Dekorationsgegenstand. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter unbefugt auf das Gelände und entwendeten den Dekoartikel. Der Beuteschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter 03447 / 4710 entgegen. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell