POL-MI: Betrunkener Lkw-Fahrer landet im Gewahrsam

Lübbecke (ots)

(FW) Ein Lastkraftwagenfahrer fiel am Mittwochabend anderen Verkehrsteilnehmern durch sein auffälliges Fahrverhalten auf. Die alarmierten Ordnungshüter stellten eine mögliche Alkoholisierung des Truckers fest, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein 46-jähriger Berufskraftfahrer machte gegen 21:30 Uhr auf sich aufmerksam, indem er in Schlangenlinien und erheblich reduzierter Geschwindigkeit mit seinem Lkw auf der Bohlenstraße fuhr. Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte die Polizei zügig informiert werden, den Mann anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten beim Renault-Fahrer eine mögliche Alkoholisierung, welche sich im Zuge eines Atemalkoholtests bestätigte. Folglich wurde dem Brummifahrer eine Blutprobe in der Wache Lübbecke entnommen, bei welcher er sich allerdings den polizeilichen Maßnahmen massiv widersetzte.

Der Mann wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam nach Minden verbracht, wo er die Nacht verbringen musste.

