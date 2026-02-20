PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungsaktualisierung - Vermisste 21-Jährige in Gütersloh

Minden (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02.) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Ein Foto der Vermisste wurde über das landesweite Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht.

Die Polizei hat jetzt ein weiteres Bild veröffentlicht, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden ist. https://polizei.nrw/fahndung/195428

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

  19.02.2026 – 16:42

    POL-MI: Vermisste 21-Jährige aus Gütersloh

    Minden (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02., 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank. Ein Foto der ...

    mehr
  19.02.2026 – 15:23

    POL-MI: Diebstähle beschäftigen Polizei

    Porta Westfalica (ots) - (FW) In Porta ereigneten sich in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle. In Neesen entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem Pkw, in Holzhausen verschwand eine Baumaschine. Demnach kam es am Haydnweg in Neesen in der Nacht vom 17.02. gegen 16:30 Uhr zum 18.02. um 08:20 Uhr zu dem Aufbruch einer Werkzeugbox. Diese war auf der Ladefläche eines weißen Opels montiert. Hier wurde diverses ...

    mehr
  19.02.2026 – 14:54

    POL-MI: Betrunkener Lkw-Fahrer landet im Gewahrsam

    Lübbecke (ots) - (FW) Ein Lastkraftwagenfahrer fiel am Mittwochabend anderen Verkehrsteilnehmern durch sein auffälliges Fahrverhalten auf. Die alarmierten Ordnungshüter stellten eine mögliche Alkoholisierung des Truckers fest, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Ein 46-jähriger Berufskraftfahrer machte gegen 21:30 Uhr auf sich aufmerksam, indem er in Schlangenlinien und erheblich reduzierter Geschwindigkeit mit ...

    mehr
