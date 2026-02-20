POL-MI: Fahndungsaktualisierung - Vermisste 21-Jährige in Gütersloh
Minden (ots)
Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02.) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Ein Foto der Vermisste wurde über das landesweite Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht.
Die Polizei hat jetzt ein weiteres Bild veröffentlicht, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden ist. https://polizei.nrw/fahndung/195428
Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
