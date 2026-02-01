Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mannheimer Straße - Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.02.2026 kam es gegen 00:24 Uhr im Bereich Mannheimer Straße Ecke Ringstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in Streit, aus dem sich eine Schlägerei entwickelte. Drei männliche Personen im Alter von 20-23 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war glücklicherweise nicht vonnöten.

Die Angreifer konnten im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0671-8811-0 zu melden.

