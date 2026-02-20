PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 36 Personen mit Handy am Steuer erwischt

Minden, Porta Westfalica (ots)

(SN) Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Donnerstag bei einem mehrstündigen Einsatz etliche Verkehrsverstöße festgestellt. So mussten die Beamten an der B 61 im Bereich Wietersheim außerorts bei erlaubten 70 km/h wegen Tempoüberschreitungen 30 Verwarngelder erheben und 16 OWi-Anzeigen fertigen. Besonders eilig hatte es während der Messungen ein Skoda-Fahrer, den das Polizeimessgerät mit 113 Stundenkilometern erfasste.

Bei Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung von Ablenkung am Steuer in Minden und Porta Westfalica ertappten die Polizisten insgesamt 36 Verkehrsteilnehmer, die mit einem Handy hinter dem Lenkrad saßen. In allen Fällen erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, das jeweils eine Geldbuße von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg zur Folge haben werden.

