Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

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Lindlar (ots)

Ein 57-jähriger BMW-Fahrer aus Lindlar fuhr am Samstagmorgen (14. März) auf der L299 aus Richtung Lindlar in Fahrtrichtung Untereschbach. Gegen 10 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 74-Jährigen aus Overath, der auf der Straße "Vellingen" (L84) unterwegs war und die Kreuzung in Richtung "Ellersbach" queren wollte. Der Lindlarer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Overath blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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