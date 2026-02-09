Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Samstag, den 07.02.2026, 13 Uhr bis Sonntag, den 08.02.2026, 13 Uhr, parkte eine 63-jährige Frau ihren schwarze PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz am Fahrbahnrand in der Carl-Zimmermann-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des schwarzen Peugeots und riss diesen ab. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle. Am PKW der 63-Jährigen entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell