Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: 15-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Dienstagabend (17.03.), gegen 19.45 Uhr, an der Bushaltestelle der Sporthalle in der Geleitstraße von vier Unbekannten bedroht und geschlagen sowie seines Bargelds bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß vom Tatort. Der 15-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Die Flüchtigen waren zwischen 14 und 20 Jahre alt und jeweils 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zwei von ihnen waren dick bzw. kräftig. Während drei der Männer komplett schwarz gekleidet waren, trug einer von ihnen eine weiße Jacke und weiße Schuhe. Einer der Unbekannten hatte einen schwarzen Kinn- und Oberlippenbart sowie eine Seitenscheitel-Frisur. Ein weiterer Flüchtiger hatte eine kurze Afrolook-Frisur und eine auffällig große Stirn. Ein dritter Täter eine Frisur in Form eines sogenannten "Boxerschnitts" und dunkle Augen.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

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