PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Heppenheim (ots)

Zwischen dem vergangenen Mittwoch (11.03.) 09:00 Uhr und Donnerstag (12.03.) 14:00 Uhr wurde in Heppenheim ein geparkter grauer GOLF Sportsvan an der Heckstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war im Unfallzeitraum ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parklücke in der "Von-Gagern-Straße" abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca.500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 12:53

    POL-DA: Bensheim: Zwei motorisierte Zweiräder gestohlen/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei motorisierte Zweiräder gestohlen. Ein Leichtkraftrad des Modells "GMX mit dem Kennzeichen 533 TKX wurde in der Nacht zum Dienstag (17.03.) von einem Grundstück in der Eifelstraße gestohlen. Zudem entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Sonntagmorgen (15.03.) und Dienstagmittag (17.03.) einen Motorroller ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:42

    POL-DA: Rüsselsheim: Exhibitionist entblößt sich vor zwei Mädchen

    Rüsselsheim (ots) - Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag (17.03.), gegen 15.00 Uhr, im Bereich der Straße "Viehtrift", in Höhe des Beginns der Lindenfelser Straße, vor zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat blond/graue, ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:28

    POL-DA: Büttelborn-Worfelden: 15-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

    Büttelborn (ots) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Dienstagabend (17.03.), gegen 19.45 Uhr, an der Bushaltestelle der Sporthalle in der Geleitstraße von vier Unbekannten bedroht und geschlagen sowie seines Bargelds bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß vom Tatort. Der 15-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Flüchtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren