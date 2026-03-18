Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Heppenheim (ots)

Zwischen dem vergangenen Mittwoch (11.03.) 09:00 Uhr und Donnerstag (12.03.) 14:00 Uhr wurde in Heppenheim ein geparkter grauer GOLF Sportsvan an der Heckstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war im Unfallzeitraum ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parklücke in der "Von-Gagern-Straße" abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca.500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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