Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Kiosk - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Meppen (ots)

Am 31. Januar 2026, kam es gegen 19:55 Uhr in Meppen an einem Kiosk im Berghamsweg zu einer räuberischen Erpressung. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einer Mitarbeiterin. Er konnte 545 Euro erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der Tat wurde der Täter videografiert. Der gesuchte Täter war ca. 180 cm, hatte braune Augen und braun-graue Haare. Zudem trug er eine schwarze Maskierung, eine schwarz-dunkelgraue Jacke, eine schwarze Hose und graue Sneaker.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro durch den geschädigten Kiosk ausgesetzt.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Taten besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell