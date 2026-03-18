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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem am Montag (16.3.) ein unbekannter Mann Naziparolen gerufen hatte, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 11.55 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heidelberger Landstraße "Heil Hitler" gerufen haben soll. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief bislang ohne Erfolg.

Der etwa 30 Jahre alte Mann wird als 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet soll er mit einem braunen Hoodie und einer braunen Jogginghose gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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