Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Wertgegenstände in Fahrzeugen abgesehen

Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Nach ihrer vorläufigen Festnahme am Dienstag (17.3.) müssen sich ein 31-Jähriger sowie ein 29-Jähriger strafrechtlich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 13 Uhr in der Otto-Röhm-Straße zwei männliche Person beim Einschlagen einer Scheibe eines Transporters beobachten. Von der Zeugin aufgeschreckt, flüchteten die beiden zunächst. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei erneut durch einen Zeugen alarmiert. Dieser meldete zwei Männer, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leydheckerstraße Zugang zu einem unverschlossenen Fahrzeug verschafft haben und dieses durchwühlen sollen. Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts durch Streifen des 3. Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Sie mussten die Beamtinnen und Beamten mit zur Wache begleiten und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

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