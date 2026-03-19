PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Wertgegenstände in Fahrzeugen abgesehen
Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Nach ihrer vorläufigen Festnahme am Dienstag (17.3.) müssen sich ein 31-Jähriger sowie ein 29-Jähriger strafrechtlich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 13 Uhr in der Otto-Röhm-Straße zwei männliche Person beim Einschlagen einer Scheibe eines Transporters beobachten. Von der Zeugin aufgeschreckt, flüchteten die beiden zunächst. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei erneut durch einen Zeugen alarmiert. Dieser meldete zwei Männer, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leydheckerstraße Zugang zu einem unverschlossenen Fahrzeug verschafft haben und dieses durchwühlen sollen. Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts durch Streifen des 3. Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Sie mussten die Beamtinnen und Beamten mit zur Wache begleiten und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 15:18

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem am Montag (16.3.) ein unbekannter Mann Naziparolen gerufen hatte, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 11.55 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heidelberger Landstraße "Heil Hitler" gerufen haben soll. Die ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:15

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Trickdiebe erbeuten Bargeld / Polizei warnt und gibt Tipps

    Darmstadt (ots) - Nach einem Trickdiebstahl im Stadtweg, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Ein bislang unbekanntes kriminelles Duo brachte am Dienstag (17.3.) gegen 12.45 Uhr eine 85-jährige Frau um Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkten die beiden Täter die Seniorin ab und schafften es so in einem unbeobachteten Moment ihre Bankkarte aus der ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:05

    POL-DA: Weiterstadt: Grauer Kia Proceed von Autohausgelände gestohlen / Zeugen gesucht

    Weiterstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 2. und 18. März hatten es Kriminelle auf einen grauen Kia Proceed abgesehen. Das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, war auf dem Gelände eines Autohändlers in der Friedrich-Schaefer-Straße abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise entwendet. Die Beamten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren