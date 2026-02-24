PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung der Polizei Simmern zur Presseerstmeldung Vollbrand eines Einfamilienhauses in Dommerhausen

Simmern (ots)

Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Das Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune, wurde durch den Brand erheblich zerstört. Der Zeitwert der Immobilie wurde auf ca. 90-100 tausend Euro beziffert. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen war keiner der im Anwesen wohnhaft gemeldeten Personen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude anwesend. Hinweise auf Personenschäden sind derzeit nicht vorhanden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Str. 14
55469 Simmern

Telefon: 06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

