PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Dommershausen (ots)

Derzeit befindet sich eine Vielzahl von Kräften der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Simmern bei einem gemeldeten Vollbrand eines Einfamilienhauses in Dommershausen. Erkenntnisse zur Brandursache und zum Schadensausmaß liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
i.A. PHK Augst

Telefon: 06761 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:46

    POL-PDKO: Gefährdung im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Weißenthurm (ots) - Am Samstag, den 21.02.2026 gegen 18 Uhr kam es im Bereich Weißenthurm zu mehreren Verkehrsstraftaten. Zeugenangaben zufolge befuhr ein schwarzer Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Langfuhr in Weißenthurm in Richtung Becherstraße. Nachdem eine Fußgängerin den PKW-Fahrer ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 04:05

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße - Zeugenaufruf

    Boppard (ots) - Am Sonntag, den 22.02.2026 kam es vermutlich in den Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße in Boppard. Der Täter kratzte dabei vorsätzlich mit einem spitzen Gegenstand in den Lack der beiden Fahrzeuge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor. Zeugen, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren