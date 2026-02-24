POL-PDKO: Vollbrand eines Einfamilienhauses
Dommershausen (ots)
Derzeit befindet sich eine Vielzahl von Kräften der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Simmern bei einem gemeldeten Vollbrand eines Einfamilienhauses in Dommershausen. Erkenntnisse zur Brandursache und zum Schadensausmaß liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wird nachberichtet.
