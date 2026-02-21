PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 21.02.2026 gegen 15:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz - Kesselheim und Mülheim-Kärlich Industriegebiet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die L121 vom Industriebgebiet Mülheim-Kärlich aus in Fahrtrichtung Koblenz. Im Bereich der Autobahnbrücke kam es verkehrsbedingt zum Rückstau. Die dahinter befindliche Verkehrsteilnehmerin erkannte den Rückstau zu spät und fuhr dem vorderen Verkehrsteilnehmer auf. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei der im vorderen Fahrzeug befindlichen Insassen leicht verletzt. Die dahinter befindliche Verkehrsteilnehmerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund der Versorgung der Verletzten kurzzeitig zur Vollsperrung der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die drei leicht verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 15:13

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Woppenroth - L162 (ots) - Am 20.02.2026 kam es gegen 14:31 Uhr auf der L162 zwischen Woppenroth und Hausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines PKW und eines Busses. Derzeit ist die Landesstraße vollgesperrt. Die Polizei bittet, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Simmern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren