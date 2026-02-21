Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 21.02.2026 gegen 15:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz - Kesselheim und Mülheim-Kärlich Industriegebiet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die L121 vom Industriebgebiet Mülheim-Kärlich aus in Fahrtrichtung Koblenz. Im Bereich der Autobahnbrücke kam es verkehrsbedingt zum Rückstau. Die dahinter befindliche Verkehrsteilnehmerin erkannte den Rückstau zu spät und fuhr dem vorderen Verkehrsteilnehmer auf. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei der im vorderen Fahrzeug befindlichen Insassen leicht verletzt. Die dahinter befindliche Verkehrsteilnehmerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund der Versorgung der Verletzten kurzzeitig zur Vollsperrung der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die drei leicht verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

