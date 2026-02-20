Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Woppenroth - L162 (ots)

Am 20.02.2026 kam es gegen 14:31 Uhr auf der L162 zwischen Woppenroth und Hausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines PKW und eines Busses. Derzeit ist die Landesstraße vollgesperrt. Die Polizei bittet, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

