Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Woppenroth - L162 (ots)

Am 20.02.2026 kam es gegen 14:31 Uhr auf der L162 zwischen Woppenroth und Hausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines PKW und eines Busses. Derzeit ist die Landesstraße vollgesperrt. Die Polizei bittet, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

