POL-PDKO: Rheinböllen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Mutterschied - Alleinunfall mit Personenschaden

Rheinböllen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Mutterschied - Alleinunfall mit Personenschaden

Rheinböllen (ots)

Am 18.02.2026 ereignete sich kurz vor 17:00 Uhr in der Ortslage Rheinböllen, Simmerner Straße, ein folgenschwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher geriet hierbei mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und es kam zunächst zur Kollision mit zwei entgegenkommenden und dann in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der entgegenkommende Unfallgegner wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher wurde nach dem jetzigen Stand schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar, diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Am gleichen Tag gegen 18:00 Uhr kam es in der Ortslage Mutterschied, ebenfalls in der Simmerner Str., zu einem zweiten Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam der Fahrer eines Leichtkraftrades aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Telefon: 06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

