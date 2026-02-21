Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich Industriegebiet.

Die Fahrbahn ist aktuell aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell