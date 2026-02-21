Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - PKW beschädigt auf Supermarktparkplatz abgestellt

Boppard-Bad Salzig (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Ortslage Boppard-Bad Salzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dunkler Audi älteren Baujahrs mit einer Hauswand kollidiert ist. Der Fahrzeugführer stellte anschließend den beschädigten PKW, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, auf einem nahegelegenen Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

