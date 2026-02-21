PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - PKW beschädigt auf Supermarktparkplatz abgestellt

Boppard-Bad Salzig (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Ortslage Boppard-Bad Salzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dunkler Audi älteren Baujahrs mit einer Hauswand kollidiert ist. Der Fahrzeugführer stellte anschließend den beschädigten PKW, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, auf einem nahegelegenen Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Telefon: 06742-809/0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren