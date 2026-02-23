PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße - Zeugenaufruf

Boppard (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026 kam es vermutlich in den Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße in Boppard. Der Täter kratzte dabei vorsätzlich mit einem spitzen Gegenstand in den Lack der beiden Fahrzeuge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren