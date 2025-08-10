Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Waldbrand im Nationalpark bei Schmidt

Nideggen (ots)

Samstag, 09.08.2025, 15:26, L246, Nideggen-Schmidt

Ein Waldbrand ist am Samstag auf rund 100-200 Quadratmetern auf dem Gebiet des Nationalparks Eifel ausgebrochen. Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Wald bei Schmidt. Die Rauchentwicklung war zwar sichtbar, jedoch war der Weg zum Brandherd und die genaue Lage des Brandes nur schwierig auszumachen. So kamen ein Polizeihubschrauber und die Drohneneinheit des Kreises Düren zum Einsatz, um den Brand zu lokalisieren. Die Brandbekämpfung wurde mit Löschrucksäcken und Bodenbearbeitungswerkzeugen durchgeführt, mit Fahrzeugen war die Stelle nicht erreichbar. Die Ursache war offensichtlich eine Feuerstelle im Wald, diese war zwar vorbildlich mit Steinen hergerichtet, vermutlich war das Feuer aber nicht vollständig gelöscht worden. Grundsätzlich beachten Sie unbedingt zum Schutz unserer Wälder, dass Rauchen, Grillen und offenes Feuer im Wald streng verboten sind. Bitte parken Sie nur auf befestigten Flächen, damit heiße Katalysatoren der Autos die Vegetation nicht in Brand setzen! Halten Sie Waldzufahrten für den Fall der Fälle frei, sodass Rettungsfahrzeuge passieren können!

Der Einsatz endete um 22:06, im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte.

Stadt Nideggen: Löschgruppen Abenden, Berg, Embken, Nideggen, Schmidt und Wollersheim. Kreis Düren: Drohneneinheit der IuK Kreis Düren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen, übermittelt durch news aktuell