Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus

Am Sonntagmorgen gegen 04:25 Uhr entdeckten Anwohner Flammen aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Gertrud-Ehrle-Weg in der Weststadt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte gelang es zügig alle Bewohner des Hauses unverletzt aus dem Gebäude zu bringen. Den ersten Erkenntnissen nach brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im 3. Obergeschoss aus. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr sei Dank, dass weder ein größerer Gebäudeschaden, noch Personenschaden durch das Brandgeschehen verursacht wurde. Bislang wird von einem Schaden i.H.v. ca. 10 000 Euro in der Brandwohnung ausgegangen. Bis auf den Bewohner der Brandwohnung, konnte alle anderen Hausbewohner um 05:15 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Beim Rettungseinsatz setzte die Feuerwehr vor Ort 5 Fahrzeuge, das DRK 2 und die Polizei 3 Streifenwägen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell