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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Wohnhaus
Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Mittwoch (18.3.) auf ein Wohnhaus in der Straße "Im Schecken" abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ohne Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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