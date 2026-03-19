POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Wohnhaus
Polizei sucht Zeugen
Seeheim-Jugenheim (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Mittwoch (18.3.) auf ein Wohnhaus in der Straße "Im Schecken" abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ohne Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.
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