Riedstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend (18.03.), in der Zeit zwischen 18.50 und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Westring ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über die Terrasse zunächst Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall ...

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