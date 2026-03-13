PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 25.01.2026 kam es zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Bereich der Schnabelbrunnengasse, Höhe Tiefgaragenzufahrt (Laufrichtung Hans-Warsch-Platz), zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 35-jährige Frau befand sich auf dem Heimweg, als sie von drei unbekannten männlichen Personen im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren angesprochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen begann die Situation mit einer verbalen Auseinandersetzung und eskalierte schließlich in körperliche Gewalt. Die Frau erhielt einen Schlag ins Gesicht bzw. den Kopf. Ein Arzt stellte später einen beidseitigen Kieferbruch fest.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

