POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (10.03.2026), zwischen 14:20 und 14:25 Uhr, sollen zwei 7- und 8-Jährige in der Schillerstraße (Höhe Erbprinz-Josef-Straße) durch den Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen aus dem Auto heraus angesprochen worden sein. Als der Mann sie fragte, ob sie die Tierbabys in seinem Auto sehen wollen, seien die Jungen geflüchtet. Der Mann sei hellhäutig gewesen und ...

mehr