POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagnachmittag (11.03.2026, gegen 15:45 Uhr) nahm ein 60-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Völklingerstraße einem 15-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Sternstraße fuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
