Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.03.2026, gegen 15:45 Uhr) nahm ein 60-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Völklingerstraße einem 15-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Sternstraße fuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

