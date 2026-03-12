Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Dienstag (10.03.2026), 15:30 Uhr, und Mittwoch (11.03.2026), 6 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Damaschkestraße (Höhe Niederfeldstraße) abgestellten Fiat Kleinbus auf und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell