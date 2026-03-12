PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheune abgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.03.2026), gegen 3:00 Uhr, geriet eine Scheune in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in Brand. Die Scheune sowie die darin gelagerten Heu- und Strohballen brannten vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat heute Nacht im Bereich der Straße Am Rübsamenwühl etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 16:04

    POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (09.03.2026, 14:30 Uhr) und Dienstag (10.03.2026, 05:15 Uhr), wurde in einer Tiefgarage in der Schulstraße ein Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:04

    POL-PPRP: Betrugsfall durch Romance-Scamming

    Ludwigshafen (ots) - Ein 62-jähriger Geschädigter lernte über eine Online-Plattform eine Frau kennen. Über mehrere Monate hinweg standen die beiden über einen Chat in regelmäßigem Kontakt. Im weiteren Verlauf nutzte die Täterin das Vertrauen des Geschädigten aus und schilderte verschiedene angebliche Notsituationen. In gutgläubiger Annahme überwies der Geschädigte daraufhin mehrere tausend Euro an die Frau. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren