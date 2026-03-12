PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen: Trickdiebstahl in der Burgundenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (11.03.2026, gegen 13:45Uhr) ereignete sich in der Burgundenstraße ein Trickdiebstahl. Eine 60-Jährige wurde von einer unbekannten Frau nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Zum Dank der Wegbeschreibung umarmte die Frau die 60-Jährige und entwendete dabei unbemerkt deren 2.500EUR teure Halskette. Daraufhin fuhr sie mit einem unbekannten Mann in einem silbernen/weißen Auto fort. Die Trickdiebin soll etwa 60 Jahre alt sein, helle Haare, eine kräftige Körperstatur sowie eine Zahnlücke haben.

Haben Sie den Tathergang beobachtet oder können Hinweise zu der Täterin geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:29

    POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstag (10.03.2026), 15:30 Uhr, und Mittwoch (11.03.2026), 6 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Damaschkestraße (Höhe Niederfeldstraße) abgestellten Fiat Kleinbus auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:29

    POL-PPRP: Kinder angesprochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (10.03.2026), zwischen 14:20 und 14:25 Uhr, sollen zwei 7- und 8-Jährige in der Schillerstraße (Höhe Erbprinz-Josef-Straße) durch den Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen aus dem Auto heraus angesprochen worden sein. Als der Mann sie fragte, ob sie die Tierbabys in seinem Auto sehen wollen, seien die Jungen geflüchtet. Der Mann sei hellhäutig gewesen und ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:28

    POL-PPRP: Scheune abgebrannt - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (12.03.2026), gegen 3:00 Uhr, geriet eine Scheune in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in Brand. Die Scheune sowie die darin gelagerten Heu- und Strohballen brannten vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat heute Nacht im Bereich der Straße Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren