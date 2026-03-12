Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Mannheim

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Mannheim wird nach einer 17-Jährigen gesucht. Da Hinweise vorliegen, dass sich die 17-Jährige in Ludwigshafen aufhalten könnte, werden Personen, die sie gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, gebeten, sich bei der Polizei Mannheim zu melden.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234599

