Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 20:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Falkenhorst in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine unverschlossene Gartentür Zutritt zum Grundstück. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Kommoden. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Schmuckkasten sowie eine Sporttasche.

Der Täter verließ den Tatort vermutlich über den gleichen Weg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

