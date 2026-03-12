Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger

Heidelberg (ots)

Seit Mittwoch, den 11.03.2026 wird ein 17-jähriges Mädchen aus Heidelberg vermisst. Zuletzt gesehen wurde die 17-Jährige am Mittwoch, den 11.03. gegen 14:30 Uhr. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Raum Ludwigshafen aufhält.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 162cm groß - lange, glatte, schwarze Haare - Die Vermisste soll eine graue Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und weiße Schuhe der Marke Nike tragen. Zudem soll sie eine größere feste Einkaufstasche, vermutlich der Firma "Tegut" mit sich tragen.

Ein Lichtbild der 17-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell