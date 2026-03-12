Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jähriger Mann abgelenkt und bestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde ein 75-jähriger Mann in einem Einkaufszentrum in Sinsheim in der Neulandstraße bestohlen. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige lenkten den Mann mit einem Gespräch ab, als einer der beiden Tatverdächtigen den Geldbeutel aus der Tasche des Mannes entnahm, welche im Einkaufswagen lag.

Der Mann bemerkte den Diebstahl kurz danach und sprach die Tatverdächtigen an. Diese reagierten nicht und verließen das Einkaufszentrum.

Die Tatverdächtigen wurden durch den 75-Jährigen wie folgt beschrieben:

- etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, - ungefähr 175 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle, lockige Haare.

Personen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder die geschilderte Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 1857-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

Aufbewahrung: Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst nah am Körper tragen. Handtaschen: Immer geschlossen halten, den Verschluss zum Körper gerichtet tragen und unter den Arm klemmen. Rucksäcke: Im Gedränge immer vorne tragen. Verhalten:

- Nur die nötigsten Wertsachen/Bargeld mitnehmen. - Fremde Personen auf Abstand halten. - Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen (z.B. im Einkaufswagen oder im Restaurant).

Bei Diebstahl: Umgehend Bankkarten über den Sperrnotruf 116 116 sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

