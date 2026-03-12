PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer/in fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen war eine 47-jährige Fußgängerin gegen 06:25 Uhr auf dem Gehweg in der Friedrichstraße unterwegs. Als sie auf Höhe eines Friseurladens die Straße überqueren wollte, näherte sich ein Fahrzeug von rechts und kollidierte mit der Frau. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Der oder die Fahrerin hielt kurz an, setzte allerdings unmittelbar danach die Weiterfahrt in Richtung Bahnhof fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarten Toyota Kleinwagen gehandelt haben. Eine medizinische Versorgung der 47-Jährigen war nicht erforderlich. Sie suchte im Anschluss daran eigenständig eine Klinik auf.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug sowie den/die Fahrer/in geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:13

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Motorroller entwendet und beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 09.03.2026 auf den 10.03.206 mindestens sechs Motorroller entwendeten, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun nach Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter mindestens sechs Roller. Betroffen sind sowohl 50 ccm als auch 125 ccm Roller. In mehreren Fällen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 18:16

    POL-MA: Mannheim: Leiche einer Frau gefunden - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin im Wald in der Nähe des Karlstern die Leiche einer Frau gefunden. Aufgrund der Auffindesituation kann derzeit eine Gewalttat zu ihrem Nachteil nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Gerichtsmedizin Heidelberg waren im Einsatz. Zur weiteren Ermittlung bezüglich der Umstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren