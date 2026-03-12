Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 82-jähriger Frau wurde der Geldbeutel gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau in einem Einkaufszentrum in der Eppelheimer Straße in Heidelberg der Geldbeutel unbemerkt aus der Tasche gestohlen.

Der derzeit noch unbekannte Tatverdächtige verwickelte die Dame in ein Gespräch und lief kurz darauf zügig weg.

Später bemerkte die 82-Jährige an der Kasse, dass ihr Geldbeutel fehlte. In diesem befanden sich 65 Euro Bargeld, Ausweisdokumente sowie weitere Karten.

Der tatverdächtige Mann wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 20 bis 30 Jahre alt, - etwa 178 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle Haare, - Oberlippenbart, - mit Sweatshirt in den Farben Beige/Gelb bekleidet, - sprach Deutsch mit Akzent.

Personen, die Hinweise zur beschriebenen Person geben können oder die geschilderte Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 1857-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Rucksäcke sichern: Tragen Sie Rucksäcke möglichst vor dem Körper oder verwenden Sie Modelle mit verdeckten Reißverschlüssen. Lassen Sie Rucksäcke beim Einkaufen niemals unbeaufsichtigt hinter dem Rücken hängen. - Ablenkungsmanöver erkennen: Taschendiebe arbeiten häufig mit bewusstem Körperkontakt wie Anrempeln oder Anstupsen, um ihre Opfer abzulenken. Werden Sie in einem Geschäft wiederholt von derselben Person berührt oder gedrängt, bringen Sie Ihre Wertsachen umgehend in Sicherheit. - Bargeld reduzieren: Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie tatsächlich benötigen. - Wertsachen aufteilen: Verteilen Sie Bargeld, Ausweis und Karten auf verschiedene Taschen oder Behältnisse, um bei einem Diebstahl nicht alles auf einmal zu verlieren. - Aufmerksam bleiben: Seien Sie in belebten Bereichen wie Innenstädten, Einkaufspassagen oder Märkten besonders wachsam - besonders ältere Menschen werden von Taschendieben gezielt als vermeintlich leichte Opfer ausgewählt. - Im Ernstfall: Erstatten Sie bei einem Diebstahl umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle und sperren Sie betroffene Karten sofort über den zentralen Sperr-Notruf 116 116.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell