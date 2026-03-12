PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 82-jähriger Frau wurde der Geldbeutel gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau in einem Einkaufszentrum in der Eppelheimer Straße in Heidelberg der Geldbeutel unbemerkt aus der Tasche gestohlen.

Der derzeit noch unbekannte Tatverdächtige verwickelte die Dame in ein Gespräch und lief kurz darauf zügig weg.

Später bemerkte die 82-Jährige an der Kasse, dass ihr Geldbeutel fehlte. In diesem befanden sich 65 Euro Bargeld, Ausweisdokumente sowie weitere Karten.

Der tatverdächtige Mann wird wie folgt beschrieben:

   - zwischen 20 bis 30 Jahre alt,
   - etwa 178 cm groß,
   - schlanke Statur,
   - dunkle Haare,
   - Oberlippenbart,
   - mit Sweatshirt in den Farben Beige/Gelb bekleidet,
   - sprach Deutsch mit Akzent.

Personen, die Hinweise zur beschriebenen Person geben können oder die geschilderte Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 1857-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

   - Rucksäcke sichern: Tragen Sie Rucksäcke möglichst vor dem Körper
     oder verwenden Sie Modelle mit verdeckten Reißverschlüssen. 
     Lassen Sie Rucksäcke beim Einkaufen niemals unbeaufsichtigt 
     hinter dem Rücken hängen.
   - Ablenkungsmanöver erkennen: Taschendiebe arbeiten häufig mit 
     bewusstem Körperkontakt wie Anrempeln oder Anstupsen, um ihre 
     Opfer abzulenken. Werden Sie in einem Geschäft wiederholt von 
     derselben Person berührt oder gedrängt, bringen Sie Ihre 
     Wertsachen umgehend in Sicherheit.
   - Bargeld reduzieren: Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie
     Sie tatsächlich benötigen.
   - Wertsachen aufteilen: Verteilen Sie Bargeld, Ausweis und Karten 
     auf verschiedene Taschen oder Behältnisse, um bei einem 
     Diebstahl nicht alles auf einmal zu verlieren.
   - Aufmerksam bleiben: Seien Sie in belebten Bereichen wie 
     Innenstädten, Einkaufspassagen oder Märkten besonders wachsam - 
     besonders ältere Menschen werden von Taschendieben gezielt als 
     vermeintlich leichte Opfer ausgewählt.
   - Im Ernstfall: Erstatten Sie bei einem Diebstahl umgehend Anzeige
     bei der nächsten Polizeidienststelle und sperren Sie betroffene 
     Karten sofort über den zentralen Sperr-Notruf 116 116.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:40

    POL-MA: Mannheim: Leiche einer Frau gefunden - PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, wurde am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr eine weibliche Person tot in der Nähe des Karlstern aufgefunden. Es handelt es sich um eine 19-jährige Frau. Erste Ermittlungen sowie die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin bestätigen den Verdacht, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden ist. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg richtete mit rund 60 Beamtinnen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:13

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Motorroller entwendet und beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 09.03.2026 auf den 10.03.206 mindestens sechs Motorroller entwendeten, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun nach Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter mindestens sechs Roller. Betroffen sind sowohl 50 ccm als auch 125 ccm Roller. In mehreren Fällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren