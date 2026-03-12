Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Motorroller entwendet und beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 09.03.2026 auf den 10.03.206 mindestens sechs Motorroller entwendeten, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter mindestens sechs Roller. Betroffen sind sowohl 50 ccm als auch 125 ccm Roller. In mehreren Fällen wurde das Lenkradschloss aufgebrochen und die Lenksäulenverkleidung abgerissen, um die Fahrzeuge kurzschließen zu können. Durch diese Vorgehensweise entstanden an den Rollern erhebliche Sachschäden. Ein Großteil der entwendeten Roller konnte nicht weit entfernt vom ursprünglichen Tatort, im Bereich des alten Messplatzes, wieder aufgefunden werden. Entwendet wurden die Roller im Bereich der Eichendorffstraße und der Unteren Clingnetstraße. Weitere Roller konnten im Bereich der Humboldt-Schule und dem Neuen Messplatz festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell